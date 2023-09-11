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Чемпионат Италии. Серия А

Корнаухов прокомментировал проваленный допинг-тест Поля Погба

11 Сентября 2023 • 22:26 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

Бывший игрок столичного ЦСКА Олег Корнаухов высказался о проваленном допинг-тесте полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

«Если правда в том, что он провалил допинг-тест, и другая проба даст такой же ответ, то жаль. Карьера игрока на самом высоком уровне закончится вместе с этой ситуацией», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, в современном мире футболистам нужно быть аккуратнее, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию. В качестве примера Корнаухов привёл скандал с руководителем испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом.

Напомним, что ранее сегодня, 11 сентября, появилась информация о проваленном допинг-тесте Поля Погба, в анализах которого обнаружили подозрительно высокий уровень тестостерона. В нынешнем сезоне чемпион мира сыграл всего в двух матчах «Ювентуса».

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Олег Корнаухов Поль Погба
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