32-летний аргентинский центральный полузащитник Роберто Перейра подписал новый контракт с «Удинезе». Трудовое между сторонами соглашение рассчитано на ближайший сезон.

За свой первый европейский клуб, «Удинезе» Перейра выступал с 2011 по 2014 годы, во второй свой приход в клуб он играл в его составе с 2020 года. Также в европейской карьере был игроком туринского «Ювентуса» и «Уотфорда».

В минувшем сезоне в рамках Серии А Перейра забил за команду из Удине пять голов и оформил девять ассистов. Всего в свой актив он записал 36 сыгранных матчей.