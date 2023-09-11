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Чемпионат Италии. Серия А

​Погба и допинг: впереди проверка второй пробы

11 Сентября 2023 • 19:24 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что хавбек «Ювентуса» Поль Погба провалил допинг-тест –у француза выявили повышенный уровень тестостерона. Этот тест Погба сдал после матча против «Удинезе» 20 августа. Тогда футболист все 90 минут провёл на скамейке для запасных.

Как сообщает ANSA, говорить о возможном наказании для Погба пока что рано. Для начала должна быть проверена вторая проба футболиста.

«Ювентус» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В трёх стартовых турах команда набрала семь очков.

Ближайший матч Серии А «Ювентус» проведёт 16 сентября – против «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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