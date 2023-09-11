Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сдал положительный тест на допинг. Как сообщает Sportface, у 30-летнего француза обнаружили повышенный уровень тестостерона.

Погба провалил допинг-тест 20 августа – после матча первого тура чемпионата Италии против «Удинезе». В тот вечер француз, который только недавно в очередной раз восстановился после травмы, на футбольное поле не выходил, просидев 90 минут в запасе.

Что теперь ждёт Поля Погба после проваленного теста на допинг, пока непонятно. Будем следить за новостями.

Ближайший матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Лацио».