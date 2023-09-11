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Чемпионат Италии. Серия А

Погба сдал положительный тест на допинг

11 Сентября 2023 • 18:57 Комментировать (3)

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сдал положительный тест на допинг. Как сообщает Sportface, у 30-летнего француза обнаружили повышенный уровень тестостерона.

Погба провалил допинг-тест 20 августа – после матча первого тура чемпионата Италии против «Удинезе». В тот вечер француз, который только недавно в очередной раз восстановился после травмы, на футбольное поле не выходил, просидев 90 минут в запасе. 

Что теперь ждёт Поля Погба после проваленного теста на допинг, пока непонятно. Будем следить за новостями.

Ближайший матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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Комментарии (3)
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CELTIC FROST
11 Сентября 2023 в 20:34
Достойный ментальный наследник Балотелли. Природа так много ему дала. Кроме главного - ума.
One Live
11 Сентября 2023 в 19:29
Говорил, не надо его было брать обратно!
Alex1972
11 Сентября 2023 в 19:25
Ему в СА надо.. Там и допинг жрать можно и за 🥚🥚 хвататься.. Демократия.. А-ха-ха-ха.. ☝️😀🤭..
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