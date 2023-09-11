Рабио: «Принципиально не нуждаюсь в спонсоре»

Французский полузащитник Адриен Рабио пояснил, почему он по-прежнему отказывается продавать «рекламную площадь» на своей игровой обуви и принципиально обувается в «нонэймовые» бутсы. По его словам, он не нуждается в дополнительных деньгах, а также дорожит своей свободой:

- Мне всегда нравилось быть свободным. Я хочу иметь возможность выбирать те модели бутс, которые больше мне подходят в конкретных условиях, менять их на те, что удобнее. Не зависеть от одного бренда, - цитирует слова Рабио итальянское новостное агентство ITASportPress.

Рабио выступает за «Ювентус» с 2019 года.