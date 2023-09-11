Воспитанник «Баварии», экс-полузащитник «Вильярреала» и «Болоньи» Никола Сансоне стал игроком клуба Серии А – «Лечче». О подписании с футболистом контракта на два года рапортует пресс-служба его нового клуба.

Сансоне 32 года, последние пять сезонов профессиональной карьеры он провёл в рядах середняка Серии А – «Болонье». В сезоне минувшем левый вингер сыграл в 20 официальных матчах, оформил пять голов и четыре ассиста.

«Лечче» после трёх прошедших туров нового сезона Серии А сенсационно идёт в группе лидеров – у команды две победы, ничья и семь набранных очков.