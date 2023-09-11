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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» подписал Сансоне официально

11 Сентября 2023 • 17:27 Комментировать
Монца
...
Лечче
17.09 16:00

Воспитанник «Баварии», экс-полузащитник «Вильярреала» и «Болоньи» Никола Сансоне стал игроком клуба Серии А – «Лечче». О подписании с футболистом контракта на два года рапортует пресс-служба его нового клуба.

Сансоне 32 года, последние пять сезонов профессиональной карьеры он провёл в рядах середняка Серии А – «Болонье». В сезоне минувшем левый вингер сыграл в 20 официальных матчах, оформил пять голов и четыре ассиста.

«Лечче» после трёх прошедших туров нового сезона Серии А сенсационно идёт в группе лидеров – у команды две победы, ничья и семь набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Никола Сансоне трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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