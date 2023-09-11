«Ювентус» выставлен на продажу

Семья Аньелли, которая владеет туринским «Ювентусом», выставила «старую синьору» на продажу. Об этом рапортуют журналисты Il Giornale.

Как стало известно журналистам, нынешние владельцы клуба уже приступили к поиску покупателей. Такое решение было принято из-за финансовых трудностей клуба и судебных разбирательств, которые связаны с уходом экс-президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 туринский гранд исключен из еврокубков из-за финансовых махинаций.

По итогам трех туров чемпионата Италии «старая синьора» набрала семь очков и занимает третье место в таблице.