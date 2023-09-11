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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выставлен на продажу

11 Сентября 2023 • 12:05 Комментировать (4)

Семья Аньелли, которая владеет туринским «Ювентусом», выставила «старую синьору» на продажу. Об этом рапортуют журналисты Il Giornale.

Как стало известно журналистам, нынешние владельцы клуба уже приступили к поиску покупателей. Такое решение было принято из-за финансовых трудностей клуба и судебных разбирательств, которые связаны с уходом экс-президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 туринский гранд исключен из еврокубков из-за финансовых махинаций.

По итогам трех туров чемпионата Италии «старая синьора» набрала семь очков и занимает третье место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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Комментарии (4)
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NOBODY
11 Сентября 2023 в 13:32
хм, я бы купил, но мне немного не хватает ))
One Live
11 Сентября 2023 в 13:09
По ходу Юве ждет судьба Милана после ухода Берлускони!
Ceroki
11 Сентября 2023 в 12:20
Старый корумпированый юве... Чую арабы пригребут .
andi
11 Сентября 2023 в 12:48
Арабы или пиндосы.
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