Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кин заменит Кьезу в стартовом составе «Ювентуса» в матче против «Лацио»

11 Сентября 2023 • 11:51 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза вряд ли сможет начать поединок с римским «Лацио» в стартовом составе. Напомним, итальянец только восстановился после травмы и не готов физически провести 90 минут на поле.

По информации от La Stampa, в стартовом составе команды Массимилиано Аллегри на матч с «Лацио» с большой долей вероятности выйдет именно Кин. Напомним, Мойзе мог покинуть «Ювентус» минувшим летом, но ни одна команда не смогла согласовать его трансфер.

Кьеза на старте сезона набрал хорошую форму, забив два гола в трёх матчах чемпионата Италии. Кин результативными действиями в новом сезоне ещё не отмечался.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза Мойзе Кин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ЛАЦИО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
13:29 · Италия. Серия А
Отец Егора Пруцева — об интересе «Ромы» к футболисту: «Дыма без огня не бывает»
11:51 · Италия. Серия А
Кин заменит Кьезу в стартовом составе «Ювентуса» в матче против «Лацио»
11:48 · Италия. Серия А
«ПСЖ» отдаст Доннарумму и деньги за игрока «Милана»
11:35 · Италия. Серия А
Сёмин: «Уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне»
11:29 · Италия. Серия А
Рабио: «Думаю, я мог бы войти в топ-30 претендентов на «Золотой мяч»
10:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» надеется, что Кьеза сыграет против «Лацио»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Агент Лукаку рассказал о трудностях, которые возникли при переходе игрока в «Рому»
09:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» запланировал переговоры с Влаховичем
02:39 · Италия. Серия А
​Вентура: «Этот сезон будет более сбалансированным»
02:08 · Италия. Серия А
​Ди Канио: «Паоло Мальдини был настоящей машиной»
01:09 · Италия. Серия А
​Ди Канио: «Бобан был бы идеальным игроком для Гвардиолы»
00:24 · Италия. Серия А
Алехандро Гомес хочет вернуться в Серию А
10 Сентября
23:18 · Италия. Серия А
Люка Эрнандес: «Было бы здорово, если бы я и Тео играли в одном клубе»
23:07 · Италия. Серия А
Арнаутович: «Задача «Интера» – выигрывать трофеи каждый сезон»
22:37 · Германия. Бундеслига
Мората хотел остаться в «Атлетико», несмотря на интерес «Баварии» и грандов Серии А
Все новости
Рекомендуем