Кин заменит Кьезу в стартовом составе «Ювентуса» в матче против «Лацио»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза вряд ли сможет начать поединок с римским «Лацио» в стартовом составе. Напомним, итальянец только восстановился после травмы и не готов физически провести 90 минут на поле.

По информации от La Stampa, в стартовом составе команды Массимилиано Аллегри на матч с «Лацио» с большой долей вероятности выйдет именно Кин. Напомним, Мойзе мог покинуть «Ювентус» минувшим летом, но ни одна команда не смогла согласовать его трансфер.

Кьеза на старте сезона набрал хорошую форму, забив два гола в трёх матчах чемпионата Италии. Кин результативными действиями в новом сезоне ещё не отмечался.