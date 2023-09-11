«ПСЖ» отдаст Доннарумму и деньги за игрока «Милана»

Голкипер «Милана» Майк Меньян может вернуться во французский «ПСЖ». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Алессандро Скьявоне, парижане рассчитывают вернуть воспитанника следующим летом.

По данным журналиста, руководство парижского гранда рассматривает формулу сделки, при которой в миланский клуб отправится вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Кроме того, «ПСЖ» готов внести некую сумму в качестве доплаты.

Напомним, что Майк находился в структуре парижан с 2009 по 2015 год. За «россонери» голкипер выступает с 2021 года.

Меньян оценивается в 45 миллионов евро. Контракт вратаря рассчитан до лета 2026 года.