Сёмин: «Уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что уровень нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии соответствует «Барселоне».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен подписать грузинского футболиста летом следующего года. Ожидается, что «Барселона» может заплатить за экс-игрока «Рубина» и «Локомотива» не менее 100 миллионов евро.

«Я думаю, что по своему стилю Хвича как раз подходит «Барселоне», это его команда. И второй очень важный момент: он молодой и прогрессирующий игрок. Думаю, что уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, за «Наполи» 22-летний Кварацхелия выступает с середины прошлого года. В составе неаполитанской команды вингер провёл в общей сложности 45 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 18 результативных передач.