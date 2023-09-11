Рабио: «Думаю, я мог бы войти в топ-30 претендентов на «Золотой мяч»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио считает, что вполне заслуживал войти в тридцатку претендентов на «Золотой мяч».

«Думаю, я мог бы войти в топ-30 претендентов на «Золотой мяч». Я отлично провёл прошлый сезон», – цитирует полузащитника французское издание L’Equipe.

В прошлом сезоне Рабио был основным полузащитником сборной Франции, которая дошла до финала чемпионата мира. На турнире Адриен отметился голом и результативной передачей.

Рабио также в индивидуальном плане провёл качественный сезон за туринский «Ювентус», отметившись 8 голами и 4 ассистами в чемпионате Италии. Это лучший показатель в карьере футболиста.