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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» надеется, что Кьеза сыграет против «Лацио»

11 Сентября 2023 • 10:00 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

Туринский «Ювентус» надеется, что нападающий Федерико Кьеза успеет восстановиться к ближайшему туру итальянской Серии А, где «старая синьора» сыграет против римского «Лацио».

По информации от La Stampa, в ближайшее время Кьеза пройдёт обследование, результаты которого покажут, сможет ли футболист сыграть против «Лацио». Напомним, из-за травмы Федерико уже пропустил последний матч сборной Италии.

Кьеза был одним из самых ярких игроков туринского «Ювентуса» на старте сезона. В трёх матчах нового розыгрыша итальянской Серии А нападающий забил за команду Массимилиано Аллегри два гола.

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Ювентус Федерико Кьеза
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