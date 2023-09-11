«Ювентус» надеется, что Кьеза сыграет против «Лацио»

Туринский «Ювентус» надеется, что нападающий Федерико Кьеза успеет восстановиться к ближайшему туру итальянской Серии А, где «старая синьора» сыграет против римского «Лацио».

По информации от La Stampa, в ближайшее время Кьеза пройдёт обследование, результаты которого покажут, сможет ли футболист сыграть против «Лацио». Напомним, из-за травмы Федерико уже пропустил последний матч сборной Италии.

Кьеза был одним из самых ярких игроков туринского «Ювентуса» на старте сезона. В трёх матчах нового розыгрыша итальянской Серии А нападающий забил за команду Массимилиано Аллегри два гола.