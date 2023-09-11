«Ювентус» запланировал переговоры с Влаховичем

Туринский «Ювентус» собирается предложить новый трудовой договор центрфорварду команды Душану Влаховичу, об этом сообщается на страницах La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство «старой синьоры» планирует запустить переговорный процесс в следующем месяце. Туринский гранд рассчитывает подписать с сербским голеадором новый долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2027 года.

Душан перешел в «Ювентус» в прошлом году, подписав четырехлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Влахович принял участие в трех встречах, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

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