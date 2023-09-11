​Вентура: «Этот сезон будет более сбалансированным»

Бывший наставник итальянской сборной Джампьеро Вентура уверен, что начавшийся сезон итальянского чемпионата будет более плотным и сбалансированным, нежели прошлый, который «Наполи» выиграл, что называется, в одну калитку.

- Прошлый сезон «Наполи» провел невероятно, но в этом сезоне я вижу больше сбалансированности. Чемпионский клуб потерял тренера, Спаллетти, а также такого важного игрока Мин Джэ, в то время как соперники усилились, а «Ювентус» может концентрироваться на чемпионате. Нас ждет очень напряженный сезон, - цитирует слова Вентуры pianetamilan.it.