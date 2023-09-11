​Ди Канио: «Бобан был бы идеальным игроком для Гвардиолы»

Известный в прошлом итальянский футболист Паоло ди Канио составил свою сборную лучших игроков Серии А из своих современников. Помимо Джорджа Веа, он отметил и другую звезду «Милана» - хорватского полузащитника Звонимира Бобана, который выступал за «Милан» целых десять лет. По его мнению, Бобан стал бы идеальным игроком для Хосепа Гвардиолы.

- Бобан был бы идеальным полузащитником для Гвардиолы. Способный укрывать мяч, наделенный индивидуальностью и фантазией на поле, - цитирует слова ди Канио pianetamilan.it.