Алехандро Гомес хочет вернуться в Серию А

Атакующий полузащитник Алехандро Гомес намерен вновь поиграть в Италии.

Аргентинец остался без клуба в начале сентября, когда договорился о расторжении контракта с «Севильей». По некоторым данным, интерес к 35-летнему игроку уже проявили представители чемпионатов Бразилии, Катара и Турции, также в подписании экс-звезды «Аталанты» заинтересован французский «Мец». Тем не менее, как сообщает TMW, Гомес предпочитает вернуться в Италию. В настоящий момент футболист продолжает раздумывать над имеющимися вариантами.

Алехандро Гомес выступал за «Аталанту» с 2014 по 2021 год, записав на свой счёт 59 голов и 72 ассиста в 252 матчах за коллектив из Бергамо.