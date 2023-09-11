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Чемпионат Италии. Серия А

Алехандро Гомес хочет вернуться в Серию А

11 Сентября 2023 • 00:24 Комментировать

Атакующий полузащитник Алехандро Гомес намерен вновь поиграть в Италии.

Аргентинец остался без клуба в начале сентября, когда договорился о расторжении контракта с «Севильей». По некоторым данным, интерес к 35-летнему игроку уже проявили представители чемпионатов Бразилии, Катара и Турции, также в подписании экс-звезды «Аталанты» заинтересован французский «Мец». Тем не менее, как сообщает TMW, Гомес предпочитает вернуться в Италию. В настоящий момент футболист продолжает раздумывать над имеющимися вариантами. 

Алехандро Гомес выступал за «Аталанту» с 2014 по 2021 год, записав на свой счёт 59 голов и 72 ассиста в 252 матчах за коллектив из Бергамо.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Алехандро Гомес трансферы футбола - лето 2023
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