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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Канио: «В «Ювентусе» все любили Баджо»

10 Сентября 2023 • 22:04 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

Бывший итальянский футболист Паоло ди Канио в ходе своей карьеры успел поиграть за самые разные клубы, в том числе и за туринский «Ювентус». Его пути там пересеклись с Роберто Баджо, и, по словам ди Канио, в стане клуба всегда было трепетное отношение к «Хвостику».

- Мы всегда восхищались им и стремились равняться на него. Помню, как он финтом уложил на землю Колера и забил невероятный гол. Тогда мне казалось, что я в луна-парке, а не на земле, - цитирует слова ди Канио pianetamilan.it.

Роберто Баджо завершил свою профессиональную карьеру в 2004 году, в то время как Паоло  ди Канио - в 2008.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Роберто Баджо Паоло Ди Канио
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