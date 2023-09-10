Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Канио рассказал анекдот о Джордже Веа

10 Сентября 2023 • 21:27 Комментировать

Бывший футболист Паоло ди Канио какое-то время выступал в «Милане», это было в середине 90-х годов - как раз тогда, когда в команду перебрался из парижского «ПСЖ» Джордж Веа, в первый же год в «Милане» взявший «Золотой Мяч». Ди Канио рассказал о необычной привычке футболиста:

- Мы были в Риме, нам предстоял матч против одной из местных команд, уже точно не помню, против кого. Во время ужина нам подали рыбу, лаврака, и Джордж съел все без остатка, в том числе и голову. Я удивился, а он говорит мне «Паоло, сила именно тут, в голове». И на следующий день он забил прекрасный гол, и я закричал ему прямо на поле «голова рыбы, Джордж, это она»! - вспоминает ди Канио, слова которого цитирует  pianetamilan.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Джордж Веа Паоло Ди Канио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
22:05 · Италия. Серия А
«Интер» хочет подписать полузащитника «Наполи» в январе слухи
22:04 · Италия. Серия А
​Ди Канио: «В «Ювентусе» все любили Баджо»
21:27 · Италия. Серия А
​Ди Канио рассказал анекдот о Джордже Веа
21:19 · Англия. Премьер-лига
Влахович может покинуть «Ювентус» зимой, интерес проявляет английский топ-клуб слухи
21:14 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» может подписать хавбека «Манчестер Юнайтед»
21:11 · Италия. Серия А
Погба: «Хочу доказать критикам, что я не слаб»
20:53 · Италия. Серия А
​Колантуоно считает «Наполи» фаворитом итальянского чемпионата
20:15 · Италия. Серия А
​Валентино Росси опасается пенальти «Милана»
18:58 · Италия. Серия А
Отец Пруцева отреагировал на интерес к его сыну со стороны «Ромы»
18:19 · Италия. Серия А
​Наингголан рассказал, как Конте выдавил его из «Интера»
17:19 · Италия. Серия А
Силкин высказался о возможном переходе Хвичи в «Барселону»
17:13 · Италия. Серия А
​Гроссо считает «Интер» фаворитом Серии А
16:03 · Италия. Серия Б
​«Венеция» решила посвятить дизайн футболок гондольерам
15:58 · Италия. Серия А
Колосков: «Европейская карьера у Миранчука не задалась»
15:34 · Италия. Серия А
Рабио хочет продлить контракт с «Ювентусом»
Все новости
Рекомендуем