​Ди Канио рассказал анекдот о Джордже Веа

Бывший футболист Паоло ди Канио какое-то время выступал в «Милане», это было в середине 90-х годов - как раз тогда, когда в команду перебрался из парижского «ПСЖ» Джордж Веа, в первый же год в «Милане» взявший «Золотой Мяч». Ди Канио рассказал о необычной привычке футболиста:

- Мы были в Риме, нам предстоял матч против одной из местных команд, уже точно не помню, против кого. Во время ужина нам подали рыбу, лаврака, и Джордж съел все без остатка, в том числе и голову. Я удивился, а он говорит мне «Паоло, сила именно тут, в голове». И на следующий день он забил прекрасный гол, и я закричал ему прямо на поле «голова рыбы, Джордж, это она»! - вспоминает ди Канио, слова которого цитирует pianetamilan.it.