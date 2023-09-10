Погба: «Хочу доказать критикам, что я не слаб»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о критике в свой адрес.

Француз пропустил из-за травм подавляющее большинство матчей прошлого сезона, а к старту текущей кампании также подошёл не в лучшей форме. По распространённому мнению, хавбек уже не сможет выйти на прежний уровень, и «Ювентусу» было бы лучше с ним расстаться, однако сам игрок считает иначе.

«Футбол бывает жестоким – о тебе могут очень быстро забыть, кем бы ты ни был раньше. Сегодня ты делаешь что-то выдающееся, а завтра ты уже никто. Хочу заставить критиков взять обратно свои слова, хочу доказать, что я не слаб. Обо мне могут говорить что угодно, но я не сдамся», – приводят итальянские СМИ со ссылкой на Al Jazeera слова 30-летнего футболиста.