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Чемпионат Италии. Серия А

Погба: «Хочу доказать критикам, что я не слаб»

10 Сентября 2023 • 21:11 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о критике в свой адрес.

Француз пропустил из-за травм подавляющее большинство матчей прошлого сезона, а к старту текущей кампании также подошёл не в лучшей форме. По распространённому мнению, хавбек уже не сможет выйти на прежний уровень, и «Ювентусу» было бы лучше с ним расстаться, однако сам игрок считает иначе.

«Футбол бывает жестоким – о тебе могут очень быстро забыть, кем бы ты ни был раньше. Сегодня ты делаешь что-то выдающееся, а завтра ты уже никто. Хочу заставить критиков взять обратно свои слова, хочу доказать, что я не слаб. Обо мне могут говорить что угодно, но я не сдамся», – приводят итальянские СМИ со ссылкой на Al Jazeera слова 30-летнего футболиста.

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Ювентус Поль Погба
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