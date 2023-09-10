​Колантуоно считает «Наполи» фаворитом итальянского чемпионата

Бывший наставник «Аталанты» и «Удинезе», Стефано Колантуоно, считает «Наполи» фаворитом начавшегося итальянского чемпионата, при этом «Интер», «Милан» и «Ювентус», по его словам, также будут сражаться за титул.
Легко заметить, что Колантуоно исключил из претендентов римские клубы - они традиционно редко замахиваются на высшие награды.
- «Наполи» - снова фаворит, а к соперникам я причисляю «Интер», «Милан» и «Ювентус», который получит большое преимущество за счет отсутствия европейских турниров, - цитирует слова Колантуоно pianetamilan.it.
Напомним, что в Cерии А прошли три тура.
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