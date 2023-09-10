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Чемпионат Италии. Серия А

Отец Пруцева отреагировал на интерес к его сыну со стороны «Ромы»

10 Сентября 2023 • 18:58 Комментировать

Отец полузащитника сербской «Црвены Звезды» Егора Пруцева Игорь Пруцев высказался об информации, что в услугах его сына заинтересована итальянская «Рома».

«Интерес «Ромы»? Откуда я знаю. Я сейчас в России, не был на его игре. Я слышал про такой интерес», - заявил Игорь Пруцев в разговоре с Metaratings.ru.

Нынешний сезон 20-летний футболист проводит в аренде в словенском клубе «Целе».

Соглашение Пруцева с «Црвеной Звездой» рассчитано до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

Ранее игрок выступал за «Нефтехимик» и футбольный клуб «Сочи». 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Црвена Звезда Егор Пруцев Игорь Пруцев
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