Отец Пруцева отреагировал на интерес к его сыну со стороны «Ромы»

Отец полузащитника сербской «Црвены Звезды» Егора Пруцева Игорь Пруцев высказался об информации, что в услугах его сына заинтересована итальянская «Рома».

«Интерес «Ромы»? Откуда я знаю. Я сейчас в России, не был на его игре. Я слышал про такой интерес», - заявил Игорь Пруцев в разговоре с Metaratings.ru.

Нынешний сезон 20-летний футболист проводит в аренде в словенском клубе «Целе».

Соглашение Пруцева с «Црвеной Звездой» рассчитано до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

Ранее игрок выступал за «Нефтехимик» и футбольный клуб «Сочи».