​Наингголан рассказал, как Конте выдавил его из «Интера»

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан провел несколько лет своей карьеры в миланском «Интере», но когда тренером клуба стал Антонио Конте, все для него пошло прахом - известный специалист прямо дал понять Радже, что не нуждается в его услугах.

- Конте - отличный тренер, никаких сомнений в этом нет. Со мной он был прям - сказал мне, что не видит меня в своем проекте. И я ушел. Если бы я знал, что и он скоро уйдет - я бы остался. Н играть там, где меня не хотят - это вообще не в моих правилах, - цитирует слова бельгийского итальянское новостное агентство ITASportPress.