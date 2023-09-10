Силкин высказался о возможном переходе Хвичи в «Барселону»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

Ранее СМИ сообщали, что форвард может пополнить стан «сине-грантовых» следующим летом.

Специалист считает, что грузин может не подойти каталоснкому клубу.

«Если Хвича хочет продолжать свою карьеру в Европе и уверен в своих силах, переход в «Барселону» — шаг вперед. Но Хвича еще себя не исчерпал в «Наполи», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что 22-летний футболист попал в список 30 претендентов на «Золотой мяч».