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Силкин высказался о возможном переходе Хвичи в «Барселону»

10 Сентября 2023 • 17:19 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

Ранее СМИ сообщали, что форвард может пополнить стан «сине-грантовых» следующим летом.

Специалист считает, что грузин может не подойти каталоснкому клубу.

«Если Хвича хочет продолжать свою карьеру в Европе и уверен в своих силах, переход в «Барселону» — шаг вперед. Но Хвича еще себя не исчерпал в «Наполи», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что 22-летний футболист попал в список 30 претендентов на «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Сергей Силкин Хвича Кварацхелия
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