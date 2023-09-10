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Чемпионат Италии. Серия А

Колосков: «Европейская карьера у Миранчука не задалась»

10 Сентября 2023 • 15:58 Комментировать
Фиорентина
...
Аталанта
17.09 19:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в итальянском клубе.

Напомним, 27-летний футболист ещё не попадал в заявку своей команды на матчи текущего розыгрыша Серии А. Прошлый сезон Миранчук провёл на правах аренды в «Торино», в составе которого забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в 31 встрече.  

По мнению Колоскова, у Миранчука было достаточно времени для того, чтобы доказать свою состоятельность главному тренеру «Аталанты».

«Не знаю, какие действия надо предпринять Миранчуку, чтобы заиграть в «Аталанте». В «Торино» Миранчук выглядел неплохо в прошлом сезоне, но если смотреть в совокупности, то европейская карьера у него не задалась», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После трёх туров чемпионата Италии «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой следующий матч команда из Бергамо проведёт 17 сентября против «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Вячеслав Колосков Алексей Миранчук
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