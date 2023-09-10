Рабио хочет продлить контракт с «Ювентусом»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио дал понять руководству своей команды, что хотел бы продлить свой контракт, который истекает в конце сезона. Француз рассчитывает подписать более долгосрочное соглашение, если верить журналисту Даниэлю Лонго.

Источник сообщает, что Рабио уже выразил готовность подписать новый контракт. Напомним, минувшим летом Адриен стал свободным агентом, но в итоге всё же продлил соглашение с «Ювентусом» на краткосрочной основе.

Интерес к Рабио до сих пор сохраняют клубы из Английской премьер-лиги. Летом футболиста пытался пригласить «Манчестер Юнайтед».