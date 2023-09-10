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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: «В успехе Кварацхелии есть определённая доля везения»

10 Сентября 2023 • 15:20 Комментировать
Дженоа
...
Наполи
16.09 21:45

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о выступлениях грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

Напомним, что 22-летний Кварацхелия, ранее выступавший за «Рубин», был признан лучшим игроком прошлого розыгрыша чемпионата Италии, в котором «Наполи» стал чемпионом. Благодаря таким выступлениям грузинский футболист попал в список номинантов на самую престижную индивидуальную награду мирового футбола «Золотой мяч».

Камоцци назвал Кварацхелию очень талантливым футболистом, при этом отметив, что ему повезло оказаться в такой команде, как «Наполи».

«Надо понимать, что в успехе Кварацхелии есть определённая доля везения: удачный выбор команды, подходящий тренер, левый вингер Инсинье ушёл из клуба и эта позиция была свободна. Кварацхелия отлично воспользовался всеми этими шансами и заслужил топ-30 «Золотого мяча», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В составе «Наполи» Кварацхелия успел провести 45 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 18 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Франко Камоцци
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