«Милан» принял решение по Меньяну

Голкипер Майк Меньян может пролонгировать сотрудничество с «Миланом». Руководство клуба довольно игрой вратаря и готово предложить ему новое трудовое соглашение, несмотря на действующий контракт до середины 2026 года.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, «россонери» приготовили для 28-летнего игрока новый договор, который будет рассчитан до окончания сезона-2027/2028. Заработная плата Майка возрастет до 4,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Меньян провел три встречи, в которых попустил два мяча. За миланский коллектив вратарь играет с июля 2021 года.