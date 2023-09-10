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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» может подписать двух звёздных нападающих

10 Сентября 2023 • 11:04 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» может серьезно усилить атакующую линию в следующее летнее трансферное окно.

Как сообщается на страницах Todofichajes, в поле зрения «королевского» клуба находится аргентинец Лаутаро Мартинес из миланского «Интера». Сумма потенциальной сделки оценивается в 70 миллионов евро.

Источник также отмечает, что вместе с чемпионом мира в «Реал» может приехать звездный нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого истекающий контракт с нынешним клубом.

Минувший летом мадридцы расстались с Каримом Бензема и испытывают нехватку центрфорварда. В атаке команды сейчас играют Винисиус и Родриго.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан ПСЖ Килиан Мбаппе Лаутаро Мартинес
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Сентября 2023 в 11:14
ай мбапа в реале ента будец пакручее анелька.. хе..
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