«Реал» может подписать двух звёздных нападающих

Мадридский «Реал» может серьезно усилить атакующую линию в следующее летнее трансферное окно.
Как сообщается на страницах Todofichajes, в поле зрения «королевского» клуба находится аргентинец Лаутаро Мартинес из миланского «Интера». Сумма потенциальной сделки оценивается в 70 миллионов евро.
Источник также отмечает, что вместе с чемпионом мира в «Реал» может приехать звездный нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого истекающий контракт с нынешним клубом.
Минувший летом мадридцы расстались с Каримом Бензема и испытывают нехватку центрфорварда. В атаке команды сейчас играют Винисиус и Родриго.
Бан пользователя