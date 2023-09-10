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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера: «Хвича приехал в Италию как ноунейм, но великолепно себя проявил»

10 Сентября 2023 • 09:22 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об успешной игре грузинского полузащитника Хвича Кварацхелии за итальянский «Наполи».

«Если говорить о Кварацхелии, то он приехал в Италию как ноунейм, но великолепно себя проявил. В нынешнем сезоне ему будет куда сложнее, нужно уже будет «доказывать», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

В прошлом сезоне чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в 34 поединках, отметившись 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Благодаря успешному дебютному сезону грузинский хавбек попал в номинацию на «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Массимо Каррера Хвича Кварацхелия
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