​Фелипе Андерсон тепло вспоминает работу с Пиоли

До того, как добиться успеха с «Миланом», Стефано Пиоли поработал в самых разных клубах, среди которых был и римский «Лацио». Бразильский нападающий Фелипе Андерсон, выступавший в «Лацио» в ту пору, тепло вспоминает сотрудничество с Пиоли.

- Честно говоря, при Пиоли моя карьера в «Лацио» переживала свой пик. Он очень сильный тренер, который помог мне вырасти. Я нуждался в доверии, и он предоставлял мне это чувство, - цитирует слова Фелипе Андерсона pianetamilan.it.

Стефано Пиоли тренировал римский клуб в промежуток с 2014 по 2016 год, с нынешним клубом, «Миланом», он работает с 2019 года.