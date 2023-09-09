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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» намерен сократить зарплату Рабио слухи

09 Сентября 2023 • 23:16 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

Полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабио будет предложен новый контракт.

Действующее соглашение француза истекает следующим летом, и в клубе хотели бы продолжить сотрудничество с хавбеком после завершения сезона. Как стало известно Corriere dello Sport, «Ювентус» предложит Рабио контракт с сокращением зарплаты, но компенсирует это длительным сроком сделки. Встреча представителей клуба с агентом и матерью 28-летнего игрока состоится в ближайшее время.

Адриен Рабио выступает за «Ювентус» с 2019 года. В текущей кампании он отметился одним забытым мячом в трёх поединках чемпионата Италии.

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Ювентус Адриен Рабио
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