Полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабио будет предложен новый контракт.

Действующее соглашение француза истекает следующим летом, и в клубе хотели бы продолжить сотрудничество с хавбеком после завершения сезона. Как стало известно Corriere dello Sport, «Ювентус» предложит Рабио контракт с сокращением зарплаты, но компенсирует это длительным сроком сделки. Встреча представителей клуба с агентом и матерью 28-летнего игрока состоится в ближайшее время.

Адриен Рабио выступает за «Ювентус» с 2019 года. В текущей кампании он отметился одним забытым мячом в трёх поединках чемпионата Италии.