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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен: «Приятно быть в числе претендентов на «Золотой мяч», но это только начало»

09 Сентября 2023 • 22:06 Комментировать (1)
Дженоа
...
Наполи
16.09 21:45

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался оп попадании в список номинантов на «Золотой мяч».

Нигерийский форвард крайне успешно провёл прошлый сезон, став лучшим бомбардиром Серии А и забив 31 гол в 39 матчах всех турниров, за что удостоился места в числе претендентов на престижную индивидуальную награду.

«Приятно быть среди кандидатов на «Золотой мяч». Эта награда – моя детская мечта. Прекрасное чувство, и я благодарен всем, кто меня поддерживал. Впрочем, это только начало, и я продолжу усердно работать, чтобы все мои мечты стали реальностью», – цитирует журналист Альфредо Педулла 24-летнего игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Золотой Мяч Виктор Осимхен
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Комментарии (1)
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intermerdano
09 Сентября 2023 в 22:35
начало так и останется началом лол
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