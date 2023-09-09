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Чемпионат Италии. Серия А

Трансферная бомба: «Барселона» планирует подписать Кварацхелию

09 Сентября 2023 • 18:31 Комментировать (3)

Летнее трансферное окно в Европе закрылось, но работа клубов по усилению составов не прекращается. Уже сейчас футбольные гранды строят планы на следующий год. Как сообщает El Nacional, «Барселона» планирует летом 2024 года подписать Хвичу Кварацхелию, блистающего в составе «Наполи».

«В «Барселоне» не сводят с него глаз. Это может быть трансферная бомба лета», - сообщает источник.

Ожидается, что стоимость Хвичи Кварацхелии следующим летом составит не менее 100 миллионов евро. В «Барселоне» рассчитывают на улучшение финансовой ситуации к тому моменту, чтобы иметь возможность осуществить сделку.

За «Наполи» 22-летний Кварацхелия провёл 45 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 18 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2024
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Комментарии (3)
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snk6565
09 Сентября 2023 в 19:12
Что они могут купить дороже 50 лямов???...откуда у банкрота деньги???...а выражать намерения, не значит жениться
Bathet30
09 Сентября 2023 в 19:00
Барсе нужен Хвича к юному таланту из академии. Оба будут помогать нападающему на острие разрывать оборону соперника.
Bettega
09 Сентября 2023 в 18:43
гавно клуб покупает гавна игрока....ипать бомба
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