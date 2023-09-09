Трансферная бомба: «Барселона» планирует подписать Кварацхелию

Летнее трансферное окно в Европе закрылось, но работа клубов по усилению составов не прекращается. Уже сейчас футбольные гранды строят планы на следующий год. Как сообщает El Nacional, «Барселона» планирует летом 2024 года подписать Хвичу Кварацхелию, блистающего в составе «Наполи».

«В «Барселоне» не сводят с него глаз. Это может быть трансферная бомба лета», - сообщает источник.

Ожидается, что стоимость Хвичи Кварацхелии следующим летом составит не менее 100 миллионов евро. В «Барселоне» рассчитывают на улучшение финансовой ситуации к тому моменту, чтобы иметь возможность осуществить сделку.

За «Наполи» 22-летний Кварацхелия провёл 45 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 18 голевых передач на партнёров.