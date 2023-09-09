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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера высказался об игре Алексея Миранчука

09 Сентября 2023 • 17:25 Комментировать

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Итальянский специалист отметил, что посещал некоторые матчи команды из Бергамо, а сложность в том, что россиянин не подходил под схемы главного тренера. 

«Этот игрок мне всегда нравился. Думаю, что если у него будет больше игрового времени, он сможет еще лучше проявить себя в нашем чемпионате», - заявил Каррера в эфире «Матч ТВ». 

В текущем сезоне 27-летний российский футболист ещё не появлялся на поле в официальных играх.  Его соглашение с «Аталантой» рассчитан до конца нынешнего сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Массимо Каррера Алексей Миранчук
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