Каррера высказался об игре Алексея Миранчука

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Итальянский специалист отметил, что посещал некоторые матчи команды из Бергамо, а сложность в том, что россиянин не подходил под схемы главного тренера.

«Этот игрок мне всегда нравился. Думаю, что если у него будет больше игрового времени, он сможет еще лучше проявить себя в нашем чемпионате», - заявил Каррера в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний российский футболист ещё не появлялся на поле в официальных играх. Его соглашение с «Аталантой» рассчитан до конца нынешнего сезона.