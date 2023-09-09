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Чемпионат Италии. Серия А

Терёхин: У Хвичи призрачные шансы на «Золотой мяч»

09 Сентября 2023 • 14:48 Комментировать
Дженоа
...
Наполи
16.09 21:45

Бывший игрок столичного «Локомотива» Олег Терёхин высказался о шансах Хвичи Кварацхелии стать обладателем «Золотого мяча».

«Шансы призрачные. А то, что он в список попал — это плюс футболисту и минус «Локомотиву», который отдал такого игрока за копейки. Юрий Палыч Семин бился за него, объяснял, а они спокойно расстались с ним. Такого игрока потеряли», — заявил эксперт в интервью «Матч ТВ». По его мнению, если бы «железнодорожникам» удалось сохранить грузинского таланта, то на его продаже можно было неплохо заработать.

Напомним, что лучший игрок прошедшего розыгрыша Серии А Хвича Кварацхелия вошёл в топ-30 игроков 2023 года по версии France Football. Обладатель «Золотого мяча» станет известен 30 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Терёхин Хвича Кварацхелия
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