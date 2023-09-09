Чинквини: «Миранчуку будет очень сложно попасть в состав «Аталанты»

Бывший менеджер российской национальной команды Оресте Чинквини оценил перспективы Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

«Миранчуку будет очень сложно попасть в состав «Аталанты». Очевидно, что в «Аталанте» о него не стоит ждать хорошего сезона. Сидение на скамейке запасных никакой пользы ему не принесёт», — заявил эксперт в интервью «РБ Спорт». По его мнению, Миранчук допустил ошибку, вернувшись из «Торино», где полузащитник провёл успешный предыдущий сезон.

Напомним, что российский полузащитник не провёл ни одного матча в футболке «Аталанты». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 12 миллионов евро.