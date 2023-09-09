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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти - о трансфере Брозовича: «Для меня «Интер» был важнее любых денег»

09 Сентября 2023 • 13:43 Комментировать

Экс-игрок «Интера», а ныне вице-президент миланского клуба Хавьер Дзанетти прокомментировал переезд полузащитника Марсело Брозовича в саудовский «Аль-Наср». Сделка была оформлена в летнее трансферное окно.

«Это его личное решение, у каждого человека свои взгляды. У меня были варианты уйти из «Интера», когда я играл, но мое решение всегда перевешивало в пользу «нерадзурри». Я представлял ценности этого клуба. Для меня это намного важнее любых денег. Но не могу сказать, что Брозович поступил неправильно. Каждый оценивает это по-своему», - передает слова Хавьера Marca.

Брозович подписал трехлетний контракт с «Аль-Насром» и будет зарабатывать 30 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Марсело Брозович Аль-Наср Эр-Рияд
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