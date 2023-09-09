Отец Кварацхелии — о зарплате игрока: «На первом месте стоит футбол»

Бадри Кварацхелия, отец нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, отреагировал на информацию о зарплате футболиста.

Ранее сообщалось, что оклад 22-летнего грузинского игрока в неаполитанском клубе составляет всего один миллион евро — это 18-20 место среди всех игроков команды.

«У Хвичи нет никаких проблем с зарплатой. Мы никогда не затрагивали эту тему, ведь у него на первом месте стоит футбол», — заявил Бадри CalcioNapoli24.

Отец Хвичи добавил, что игрок не планирует покидать «Наполи» и приложит все усилия для успеха команды.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в двух матчах чемпионата Италии и стал автором одной результативной передачи.