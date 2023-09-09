Рабио готов продлить контракт с «Ювентусом»

Руководство туринского «Ювентуса» планирует начать переговоры с полузащитником Адриеном Рабио относительно подписания нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Сам француз готов к переговорам. Адриену интересно продолжить выступления за «старую синьору». Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний полузащитник сыграл три поединка, в которых записал на свой счет один забитый мяч.