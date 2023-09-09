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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио готов продлить контракт с «Ювентусом»

09 Сентября 2023 • 10:33 Комментировать

Руководство туринского «Ювентуса» планирует начать переговоры с полузащитником Адриеном Рабио относительно подписания нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Сам француз готов к переговорам. Адриену интересно продолжить выступления за «старую синьору». Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний полузащитник сыграл три поединка, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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