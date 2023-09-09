Представитель Миранчука высказался об интересе со стороны клубов из Турции и России

Валерио Джуффрида, который является представителем российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны клубов из Турции и России.

«Ничего не знаю об этом», - коротко ответил Валерио на вопрос корреспондента Sport24.

Напомним, что недавно Миранчук был внесен в заявочный лист «Аталанты» для участия в матчах чемпионата Италии.

В минувшем сезоне Серии А Алексей выступал на правах аренды за «Торино». Полузащитник принял участие в 29 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.