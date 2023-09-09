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Чемпионат Италии. Серия А

Представитель Миранчука высказался об интересе со стороны клубов из Турции и России

09 Сентября 2023 • 09:25 Комментировать

Валерио Джуффрида, который является представителем российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны клубов из Турции и России.

«Ничего не знаю об этом», - коротко ответил Валерио на вопрос корреспондента Sport24.

Напомним, что недавно Миранчук был внесен в заявочный лист «Аталанты» для участия в матчах чемпионата Италии.

В минувшем сезоне Серии А Алексей выступал на правах аренды за «Торино». Полузащитник принял участие в 29 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Валерио Джуффрида
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