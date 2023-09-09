Пулишич оценил влияние Месси на МЛС

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич высказался касательно выступлений нападающего Лионеля Месси в МЛС. Минувшим летом 36-летний форвард присоединился к «Интер Майами», подписав контракт до конца 2025 года.

«Его приезд сильно помогает развитию лиги. Это же очевидно. На матчах, в которых играет Лео, постоянно забитые стадионы. Мне кажется, что весь мир наблюдает за его выступлениями. Это очень положительный момент для страны. Месси только недавно пришел, но уже сильно поднял уровень команды», - передает слова Кристиана ESPN.

Месси провел за «Интер Майами» 11 матчей, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.