Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Доннарумма жаждет побить рекорд Буффона

09 Сентября 2023 • 03:02 Комментировать (1)

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, очень рано начавший выступать в сборной Италии, признался, что мечтает побить рекорд по количеству матчей за итальянскую сборную, который принадлежит его тезке - Буффону.

- Побить рекорд Буффона - это то, что я очень хочу, меня это мотивирует. Я многому научился у него. Техника, игра на линии, его спокойствие. Для вратаря очень важно держать свои эмоции под контролем. И этому я тоже учился у него, - цитирует слова Доннаруммы итальянское новостное агентство ITASportPress.

Свой первый матч за итальянскую сборную Доннарумма провел в 2016 году.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Ladno0704
09 Сентября 2023 в 03:04
доннарума талантище. Хочется чтобы он ушел из ПСЖ в гранд и там уничтожал нападающих. С вратарями у сборной Италии проблем не было.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
03:11 · Италия. Серия А
​Липпи назвал фаворитов гонки за Скудетто
03:02 · Италия. Серия А
​Доннарумма жаждет побить рекорд Буффона 1
02:54 · Италия. Серия А
​Салемакерс: «Покинул «Милан» из-за ухода Мальдини»
02:20 · Италия. Серия А
​Кевин-Принс Боатенг: «И «Милан», и «Интер» славно усилились»
01:57 · Италия. Серия А
​Брайда: «Милан» способен потягаться с любым соперником»
00:50 · Италия. Серия А
​Раньери рассказал, как его звал «Милан»
08 Сентября
22:22 · Италия. Серия А
​Кьяер: «Милан» стал лучше»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Каррера рассказал, чем занимается в свободное время
19:24 · Италия. Серия А
Тюрам в первые дни сентября забил дебютные голы за «Интер» и сборную
16:05 · Италия. Серия А
Представитель Сазонова рассказал, почему бывший игрок «Динамо» решил перейти в «Торино»
12:36 · Италия. Серия А
Кокорин высказался о возвращении в «Арис»
12:26 · Италия. Серия А
Кокорин: «В «Фиорентине» поддерживали, но играть не давали»
12:14 · Италия. Серия А
Представитель Миранчука: «Алексей - важный игрок для «Аталанты»
12:07 · Италия. Серия А
Рабио: «Возвращение в «ПСЖ»? В данный момент я вообще об этом не думаю»
08:26 · Италия. Серия А
Раскрыта зарплата Хвичи в «Наполи»
Все новости
Рекомендуем