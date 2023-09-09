​Доннарумма жаждет побить рекорд Буффона

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, очень рано начавший выступать в сборной Италии, признался, что мечтает побить рекорд по количеству матчей за итальянскую сборную, который принадлежит его тезке - Буффону.

- Побить рекорд Буффона - это то, что я очень хочу, меня это мотивирует. Я многому научился у него. Техника, игра на линии, его спокойствие. Для вратаря очень важно держать свои эмоции под контролем. И этому я тоже учился у него, - цитирует слова Доннаруммы итальянское новостное агентство ITASportPress.

Свой первый матч за итальянскую сборную Доннарумма провел в 2016 году.