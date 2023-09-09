​Брайда: «Милан» способен потягаться с любым соперником»

Бывший спортивный директор итальянского «Милана» Арьедо Брайда считает, что поклонникам клуба не стоит отчаиваться из-за результатов жеребьевки Лиги чемпионов, по его мнению, сегодняшний «Милан» способен сражаться с любым соперником, команда не зря вышла в полуфинал Лиги чемпионов в прошлом сезоне, напомнил он.

- «Милан» уже показывал, что у него есть характер. В этом году команда сделала шаг вперед и в техническом плане, я вижу «Милан» готовым сражаться с любым соперником. Очень хорошее впечатление производит, скажем так, - цитирует слова Арьедо Брайды pianetamilan.it.