​Раньери рассказал, как его звал «Милан»

Знаменитый Клаудио Раньери за свою карьеру успел поработать в самых разных клубах Италии, но среди них не было «Милана». У него была возможность поработать в этом клубе в 90-е годы, Раньери рассказал, как мог занять в 1991 году место Арриго Сакки.

- «Милан» хотел меня, но я тогда выбрал «Наполи», после «Кальяри». В этом сезоне «Милан» серьезно усилился, такой игрок, как Лофтус-Чик - если у него в ногах мяч, то отобрать его сложно. Но в борьбе за Скудетто я не сбрасываю со счетов и «Наполи», и «Лацио», и, конечно, «Ювентус» без еврокубков - к весне это будет серьезным фактором, - цитирует слова Раньери pianetamilan.it.