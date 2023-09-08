Представитель Сазонова рассказал, почему бывший игрок «Динамо» решил перейти в «Торино»

Валерио Джуффрида, представитель защитника Сабы Сазонова, перешедшего минувшим летом из «Динамо» в «Торино», рассказал, почему грузинский футболист выбрал именно этот итальянский клуб.

Джуффрида подтвердил, что помимо «Торино», интерес к Сазонову также проявляли «Сассуоло», «Удинезе» и «Салернитана». Однако футболист выбрал туринский клуб, поскольку в нём молодые защитники имеют хорошую возможность развиваться под руководством тренера Ивана Юрича.

«Торино» — важный клуб для молодых центральных защитников в Италии. Игроки этой позиции могут развиваться под руководством тренера Юрича.

В «Торино» есть ещё опыт Бремера и Шуурса. Все игроки повышают свою ценность в клубе, и у Сабы тоже всё впереди», — приводит слова представителя Сазонова Sport24.

В составе «Торино» 21-летний Сазонов пока не успел провести ни одной официальной игры. После трёх туров текущего розыгрыша Серии А клуб из Турина занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка.