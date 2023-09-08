Кокорин высказался о возвращении в «Арис»

Российский форвард Александр Кокорин высказался касательно своего перехода в кипрский «Арис» из итальянской «Фиорентины».

«Вариант с переходом в «Арис» не отпадал, но определённости не было. Можно сказать, всё решилось в последние часы, с истечением срока заявок в Лигу Европы, когда ждать было нельзя», - передает слова нападающего «Чемпионат».

Александр перешел в «Арис» на правах аренды до завершения текущего сезона.

В минувшей кампании россиянин уже играл за кипрский коллектив. Кокорин поучаствовал в 27 поединках чемпионата Кипра, забил 11 мячей (четыре – с пенальти). Он был признан лучшим игроком на Кипре по итогам сезона.