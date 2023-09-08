Кокорин: «В «Фиорентине» поддерживали, но играть не давали»

Российский форвард Александр Кокорин, перешедший в летнее трансферное окно из «Фиорентины» в кипрский «Арис», высказался о своей карьере во флорентийском клубе.

«Вернулся в расположение «Фиорентины» с огромным желанием играть. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали. При этом играть особо не давали. Двоякая ситуация. Но теперь это дело прошлое», - приводит слова 32-летнего футболиста «Чемпионат».

Кокорин перебрался в «Арис» на правах аренды до завершения сезона-2023/2024.

Напомним, что в прошлом сезоне Александр уже играл за кипрскую команду. Нападающий поучаствовал в 27 матчах чемпионата Кипра, забил 11 голов (четыре – с пенальти). Кокорин был признан лучшим игроком на Кипре по итогам сезона.