Представитель Миранчука: «Алексей - важный игрок для «Аталанты»

Валерио Джуффрида, который является представителем полузащитника сборной России и «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался касательно будущего своего клиента в клубе из Бергамо.

«Будущее Миранчука вполне понятно - он в «Аталанте». Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для «Аталанты» это важный игрок», - передает слова Джуффриды Sport24.

В минувшем сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». Он принял участие в 29 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В новом розыгрыше Серии А россиянин на поле не появлялся.