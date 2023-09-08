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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио: «Возвращение в «ПСЖ»? В данный момент я вообще об этом не думаю»

08 Сентября 2023 • 12:07 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
15.09 22:00

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио прокомментировал слухи о возможном возвращении в «ПСЖ». Напомним, в конце сезона у футболиста заканчивается контракт со «старой синьорой».

«Возвращение в «ПСЖ»? В данный момент я вообще об этом не думаю. Я сфокусирован на сборной Франции и «Ювентусе». Рад результату матча против Ирландии. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Рабио на послематчевом интервью.

Летом Рабио мог покинуть «Ювентус» на правах свободного агента, но в итоге решил подписать с клубом краткосрочное соглашение на один год. В новом сезоне Адриен уже отметился голом в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Адриен Рабио
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