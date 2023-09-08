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Чемпионат Италии. Серия А

Раскрыта зарплата Хвичи в «Наполи»

08 Сентября 2023 • 08:26 Комментировать

Стала известна заработная плата грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в итальянском клубе «Наполи». По сообщениям Calcio e Finanza, хавбек является одним из самых низкооплачиваемых игроков команды.

Оклад Кварацхелии составляет один миллион евро в год. Он находится по этому показателю на 18-20 месте в команде. Самым высокооплачиваемым игроком «Наполи» является нападающий Виктор Осимхен, который получает 4,5 миллиона за сезон.

В минувшем розыгрыше Серии А 22-летний грузин провел 34 матча, забил 12 мячей и сделал десять голевых передач. Хвича был включен в число 30 номинантов на «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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